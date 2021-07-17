Sincan’da demokrasi bayramı





LALE MEYDANI İÇTİMA MEYDANI OLDU

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, hain kalkışmanın yaşandığı gece Lale Meydanı'nda yaşananları anlattı. Başkan Ercan, "Burası Lale Meydanı ama ben buraya bir isim daha verdim. İçtima meydanı... Askerde toplanma alanlarına içtima alanı ve ya meydanı denir. Burası da 15 Temmuz'da içtima meydanıydı. Kahraman Sincanlı kardeşlerimle burada toplandık. Çıplak ellerimizle tankları durdurmaya, uçaklara kafa atmaya gittik. Gelirken 9 kişi eksik geldik. 9 kardeşimiz hakka yürüdü. Hiç organize olmadan yurdun her yanından insanlar silahsız ve çıplak elleriyle hainlere karşı durmaya gitti. Hani şair diyor ya, "Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak" diye, o ocaklar Allah'ın izniyle sönmeyecek. Ve en büyük ocaklardan birisi de Sincan. Sincan'da bu ocak ebediyen yanacak. Çünkü Sincan demek vatan demek, bayrak demek, iman demek. Bu imanlı kardeşlerimiz o gün öyle bir tokat attı ki, artık tankların yürüdüğü Sincan yok, tanklara yürüyen Sincan var. Bağımsızlığımız için yaşıyoruz, bu milletin karakteri bağımsızlıktır. Vatan için, bayrak için, iman için Sincan her zaman üstüne düşen görevi yapmıştır, bundan sonra da dimdik ayaktadır." ifadelerini kullandı.