Sel felaketi! Rize, Almanya ve Belçika'dan acı haber...

Dünyanın dört bir yanında sel felaketi yaşandı. Rize, Almanya ve Belçika'dan gelen haberler ise yürek yaktı... Yoğun sağanak, Karadeniz'i etkisi altına aldı. Rize'de metrekareye düşen 220 kilogram yağmurun ardından sel ve heyelan yaşandı. Muradiye'de çöken binadan 5 kişinin cansız bedeni çıktı.
Batuhan Delihasan
Ekipler, dün selde kaybolan Batuhan Delihasan ile Hasan Arıcı'yı bulmak için AFAD ekipleri gün boyu arama yaptı. Heyelan sonucu hayatını kaybedenler, dün toprağa verildi. Cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı. Selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları dün de devam etti.
Bir yandan da hasar tespit çalışmaları başladı. Selde ilk tespitlere göre 3 ev yıkıldı, 6 konutun ağır hasar aldığı ortaya çıktı. Dün, felakette yaşamını yitiren Ayşe, oğlu Mustafa ve kızı Aynur Karali ile Hacere ve eşi Cemal Mert için cenaze töreni yapıldı. Selde korku dolu anlar yaşadığını söyleyen Recep Dil ise "Çok büyük bir felaket yaşadık. Hala gece uykumuz yok, çok korkuyoruz" açıklamasında bulundu.
Heyelan sonucu hayatını kaybedenler, dün toprağa verildi. Cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.
YARALAR SARILACAK
Devlet, Rize'deki felaketin yaralarını sarmak için çalışma başlattı. Selden etkilenen vatandaşlar için 1 milyon liralık kaynak aktarıldı.
YÜZYILIN FELAKETI
Selin vurduğu bir diğer nokta ise Avrupa'ydı. Almanya, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük doğal felaketini yaşadı. Rheinland- Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağış nedeniyle sel yaşandı. Can kaybı 103'ü aştı. Bin 300 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.
Batuhan Delihasan
Ekipler, dün selde kaybolan Batuhan Delihasan ile Hasan Arıcı'yı bulmak için AFAD ekipleri gün boyu arama yaptı. Heyelan sonucu hayatını kaybedenler, dün toprağa verildi. Cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı. Selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları dün de devam etti.
Bir yandan da hasar tespit çalışmaları başladı. Selde ilk tespitlere göre 3 ev yıkıldı, 6 konutun ağır hasar aldığı ortaya çıktı. Dün, felakette yaşamını yitiren Ayşe, oğlu Mustafa ve kızı Aynur Karali ile Hacere ve eşi Cemal Mert için cenaze töreni yapıldı. Selde korku dolu anlar yaşadığını söyleyen Recep Dil ise "Çok büyük bir felaket yaşadık. Hala gece uykumuz yok, çok korkuyoruz" açıklamasında bulundu.
Heyelan sonucu hayatını kaybedenler, dün toprağa verildi. Cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.
YARALAR SARILACAK
Devlet, Rize'deki felaketin yaralarını sarmak için çalışma başlattı. Selden etkilenen vatandaşlar için 1 milyon liralık kaynak aktarıldı.
YÜZYILIN FELAKETI
Selin vurduğu bir diğer nokta ise Avrupa'ydı. Almanya, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük doğal felaketini yaşadı. Rheinland- Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağış nedeniyle sel yaşandı. Can kaybı 103'ü aştı. Bin 300 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.