Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Sel felaketi! Rize, Almanya ve Belçika'dan acı haber...

    Küresel ısınma, mevsimlerin dengesini değiştirdi. Dünyanın dört bir yanından sel felaketi haberleri geldi. Rize’de kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları gün boyu devam etti. 103 kişinin can verdiği Almanya’da ise bin 300 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

    Gözyaşı seli
    Dünyanın dört bir yanında sel felaketi yaşandı. Rize, Almanya ve Belçika'dan gelen haberler ise yürek yaktı... Yoğun sağanak, Karadeniz'i etkisi altına aldı. Rize'de metrekareye düşen 220 kilogram yağmurun ardından sel ve heyelan yaşandı. Muradiye'de çöken binadan 5 kişinin cansız bedeni çıktı.


    Batuhan Delihasan

    Ekipler, dün selde kaybolan Batuhan Delihasan ile Hasan Arıcı'yı bulmak için AFAD ekipleri gün boyu arama yaptı. Heyelan sonucu hayatını kaybedenler, dün toprağa verildi. Cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı. Selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları dün de devam etti.



    Bir yandan da hasar tespit çalışmaları başladı. Selde ilk tespitlere göre 3 ev yıkıldı, 6 konutun ağır hasar aldığı ortaya çıktı. Dün, felakette yaşamını yitiren Ayşe, oğlu Mustafa ve kızı Aynur Karali ile Hacere ve eşi Cemal Mert için cenaze töreni yapıldı. Selde korku dolu anlar yaşadığını söyleyen Recep Dil ise "Çok büyük bir felaket yaşadık. Hala gece uykumuz yok, çok korkuyoruz" açıklamasında bulundu.


    Heyelan sonucu hayatını kaybedenler, dün toprağa verildi. Cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.

    YARALAR SARILACAK
    Devlet, Rize'deki felaketin yaralarını sarmak için çalışma başlattı. Selden etkilenen vatandaşlar için 1 milyon liralık kaynak aktarıldı.



    YÜZYILIN FELAKETI
    Selin vurduğu bir diğer nokta ise Avrupa'ydı. Almanya, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük doğal felaketini yaşadı. Rheinland- Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağış nedeniyle sel yaşandı. Can kaybı 103'ü aştı. Bin 300 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN




    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Sanatçıya destek halka moral festivali
    Haberler Yaşam Sel felaketi! Rize, Almanya ve Belçika'dan acı haber...