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    • Yaşam
    • 16.07.2021 22:03
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    • 16.07.2021 22:22
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    Tunceli'de turiste ayı saldırdı! Askeri helikopter havalandı...

    Son dakika haberi... Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, Çin uyruklu turist Jan Emmett Seto bir bozayının saldırısına uğradı. Cep telefonuyla 112 Acil Çağı Merkezi'ni arayan Seto için askeri helikopter havalandı.

    Tunceli'de turiste ayı saldırdı!

    Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, bir turist bozayı saldırısına uğradı.

    Munzur Dağları'ndaki Karagöl Yaylası'na gezmeye giden Çin uyruklu Jan Emmett Seto (33) ayı saldırısına uğradı.

    112'Yİ ARADI
    Cep telefonuyla 112 Acil Çağı Merkezi'ni arayan Seto, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını bildirdi.

    ASKERİ HELİKOPTER HAVALANDI
    Bunun üzerine Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla harekete geçen jandarma ve sağlık ekipleri, Seto'yu bulunduğu noktadan askeri helikopterle alarak Tunceli Devlet Hastanesine getirdi.
        Çavuşoğlu'nun FETÖ'yü anlattığı makalesi Kazak basınında
        Haberler Yaşam Tunceli'de turiste ayı saldırdı! Askeri helikopter havalandı...