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    • Yaşam
    • 16.07.2021 16:42
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    • 16.07.2021 16:42
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    Sait Esmeray Bodrum'u sallıyor

    Yeni şarkısı Tiki Tiki ile dinleyicilerden tam not alan Sait Esmeray, geçtiğimiz yaz Kill Em ile yakaladığı başarıyı bu yaz sezonunda da tekrarlamak istiyor.

    Sait Esmeray Bodrum'u sallıyor

    Kill Em ile Türkiye'de liste başı olan dj/ prodüktör Sait Esmeray sahne turlarına başladı. Geçtiğimiz Cumartesi günü Bodrum Türkbükü'nde, Ganj Türkbükü adlı mekanda sahne aldı. Canlı performansında yeni şarkısı Tiki Tiki'yi çalan Sait Esmeray, dinleyicilerden tam not aldı kendisini dinlemeye gelen kalabalığı coşturdu.



    Sait Esmeray'ın yeni şarkısı "Tiki Tiki" bu Cuma yayınlandı. Eğlenceli bir yaz sarkisi olan Tiki Tiki de, Hollanda'dan Karl Wine, İngiltere'den Moe Alka şarkının vokallerinde Sait Esmeray'a eşlik etti. Sait Esmeray geçtiğimiz yaz Kill Em ile yakaladığı başarıyı, bu yaz da "Tiki Tiki" ile yakalamayı hedefliyor.

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