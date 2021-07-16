Osmaniye'de kargo kamyonu ile kurbanlık hayvan taşıyan tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne ve özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Yusuf Bingöl, doktorların tüm müdahalelerin rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.