Eşini diri diri yaktı ağırlaştırılmış müebbet yedi! Mahkeme cinayet 'canavarca hisle işlendi' dedi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde geçen yıl, tartıştığı eşi Güllü Yılmaz'ı üzerine benzin döktükten sonra çakmakla tutuşturup diri diri yakarak öldüren Can Yılmaz'a (33) indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı.
Kararda, Güllü Yılmaz'ın aile bütçesine katkıda bulunmak için çalıştığı buna rağmen işsiz olan kocasının kıskançlık krizine girip eşinin kendisini aldattığını düşündüğü ve sürekli tartıştıkları, gördüğü şiddete dayanamayan kadının Kadın Sığınma Evine yerleştiği anlatıldı.
Mahkeme, sanık kocanın eşini bir şekilde ikna ederek eve dönmesini sağladığı, ancak kısa süre sonra yeniden şiddet uygulamaya başladığı kaydedilen kararda, Güllü Yılmaz'ın evde vücudunun alev almasıyla can havliyle kendini kurtarabilmek için pencereden attığı belirtildi.