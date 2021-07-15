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    • Yaşam
    • 15.07.2021 08:59
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    • 15.07.2021 09:00
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    Yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorlayanlara operasyon

    Turizm bölgelerinde yabancı uyruklu kadınları fuhuş yapmaya zorlayan 10 kişilik şebeke Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 3 aylık çalışması sonrası gözaltına alandı.

    İHA
    Yabancı kadınları fuhuşa zorlayanlara operasyon

    Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu kadınları turizm illeri Muğla ve Antalya illerinde iş vaadi ile kandırıp Türkiye'ye getiren, pasaportlarına el koyarak fuhuş yapmaya zorlanan şebeke bilgisini alan ekipler, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi.

    10 ŞÜPHELİ İÇİN EŞ ZAMANLI OPERASYON
    10 şüpheli şahsa fiziki ve teknik takip uygulanmasının ardından Fethiye merkezli Antalya ilinde 10 şüphelinin yakalanması için kaldığı ikametlerde ve fuhuş yapmaya zorlanan mağdur kadınları kurtarmak için bulundukları otel ve konaklama yerlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    ÇOK SAYIDA DİJİTAL DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ
    Yapılan operasyonda 10 şüpheli şahıs, 10 mağdur kadın ile birlikte çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Yakalanan 10 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Fethiye Adliyesine sevk edildi.
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