Yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorlayanlara operasyon

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu kadınları turizm illeri Muğla ve Antalya illerinde iş vaadi ile kandırıp Türkiye'ye getiren, pasaportlarına el koyarak fuhuş yapmaya zorlanan şebeke bilgisini alan ekipler, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi.