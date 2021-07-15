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    • Yaşam
    • 16.07.2021 01:40
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    • 16.07.2021 01:40
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    Samsun Bafra'daki yangın 12 saat sonra kontrol altına alındı

    Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Kolay Mahallesi Burunca mevkisinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu 12 saat sonra kontrol altına alındı.

    Bafra'daki yangın kontrol altına alındı!

    Samsun'un Bafra ilçesi Kolay Mahallesi Burunca mevkisinde yüksek gerilim hattının geçtiği ormanlık alanda, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    12 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

    Ekiplerinin kontrol altına aldığı yangın rüzgarın etkisiyle yeniden başladı.

    Çam ve makilik alanda devam eden yangını ekipler, yaklaşık 12 saatlik yoğun çabası sonucunda yeniden kontrol altına aldı.

    Ekipler soğutma çalışması da yaptı.

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    Haberler Yaşam Samsun Bafra'daki yangın 12 saat sonra kontrol altına alındı