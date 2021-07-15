İstanbul'da akılalmaz hırsızlık! 1 günde söküp aldılar

Dış cepheyi örten parçaların alınıp götürülmesi üzerine hayalet görünüme bürünen binanın yıkımını üstlenen firmanın sahiplerinden Barış Yaşar, siding malzemenin pahalı olduğunu belirterek, bu yapıyı Türkiye'ye son dönemde gelen Afgan atık toplayıcılarının bu hale getirdiğini söyledi. Yaşar, "Malzemeyi alabilmek için görevlendirdiğimiz bekçileri bile taşlıyorlar. Yıkım için binalardaki demir ve içindeki malzeme karşılığı müteahhitler ile anlaşıyoruz. Dışarıdan gelen bu kişiler akbaba gibi çöküp her malzemeyi alıp götürüyorlar. Yağma ve talan olunca bu binadaki dış cephe kaplaması dahil her şeyi alıp gittiler. Polise başvuruyoruz, kaçıyorlar. Güvenliğimizi alıyoruz ama neye göre" dedi. Dış cephe kaplamaları atık toplayıcılar tarafından sökülerek götürülen bina, kısa süre önce iş makineleri ile yıktırıldı.

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