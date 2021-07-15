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    • Yaşam
    • 15.07.2021 19:47
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    • 15.07.2021 19:47
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    Dj Kubilay Aydın iyi bir Dj olmanın püf noktalarını anlattı

    Dj Kubilay Aydın, her ne kadar dışarıdan çok kolay görünse de zorluğunun yapanlarca bilindiği disk jokeylik hakkında bilinmeyen yönlerini ve bir takım püf noktalarını açıklayarak, bu işi yapmak isteyenlere adeta tüyo veriyor.

    Kubilay Aydın iyi bir Dj olmanın püf noktalarını anlattı

    Gece hayatının kalbinin müzik olduğunu ifade eden Dj Kubilay Aydın, "Her ne kadar müzik gece hayatının kalbi olsa da; Dj olmadan bir gece kulübünün ayakta kalabilmesinin imkânı yoktur." dedi.

    İyi bir disk jokeyin plakları mikslemenin de ötesinde, öncelikle hayal gücünü, yaratıcılığını ve bunların yanında teknik kabiliyetini de kullanması gerektiğini ifade eden Dj Kubilay Aydın, "Tüm bu yönleri ile iyi bir Dj, müziğe yeni bir mana yeni bir kimlik kazandırmalıdır" dedi. Müziğe yeni bir kimlik kazandırırken dikkat edilmesi gereken noktanın, hem kalabalığı hem de kalabalığın içerisinde bulunduğu ruh halini dikkate almaktan geçtiğini ifade eden Dj Aydın, "Her mekânın kendine özel sesi ve yine kendine özel topluluğu vardır. Bu yüzden bu tarz mekânlarda çalan disk jokeylerin, o mekânın ruhuna uygun repertuvara sahip ve o mekâna gelenlere hitap edecek tarzda program yapmaları önemlidir." Dedi.

    Çalınan parçayı mikslemek için önce 2 parça arasında tarz farkı olmamalıdır. Varsa onun geçişi farklı yapılır. Ama yoksa klasik geçiş ile ilk şarkının son 1 dakikasıyla geçiceğiniz şarkının ilk 1 dakikasını mikslersiniz, tam zamanlarını oturtursanız zaten mükemmel geçiş ortaya çıkıcaktır.

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    Haberler Yaşam Dj Kubilay Aydın iyi bir Dj olmanın püf noktalarını anlattı