Dj Kubilay Aydın iyi bir Dj olmanın püf noktalarını anlattı

Gece hayatının kalbinin müzik olduğunu ifade eden Dj Kubilay Aydın, "Her ne kadar müzik gece hayatının kalbi olsa da; Dj olmadan bir gece kulübünün ayakta kalabilmesinin imkânı yoktur." dedi.

İyi bir disk jokeyin plakları mikslemenin de ötesinde, öncelikle hayal gücünü, yaratıcılığını ve bunların yanında teknik kabiliyetini de kullanması gerektiğini ifade eden Dj Kubilay Aydın, "Tüm bu yönleri ile iyi bir Dj, müziğe yeni bir mana yeni bir kimlik kazandırmalıdır" dedi. Müziğe yeni bir kimlik kazandırırken dikkat edilmesi gereken noktanın, hem kalabalığı hem de kalabalığın içerisinde bulunduğu ruh halini dikkate almaktan geçtiğini ifade eden Dj Aydın, "Her mekânın kendine özel sesi ve yine kendine özel topluluğu vardır. Bu yüzden bu tarz mekânlarda çalan disk jokeylerin, o mekânın ruhuna uygun repertuvara sahip ve o mekâna gelenlere hitap edecek tarzda program yapmaları önemlidir." Dedi.

Çalınan parçayı mikslemek için önce 2 parça arasında tarz farkı olmamalıdır. Varsa onun geçişi farklı yapılır. Ama yoksa klasik geçiş ile ilk şarkının son 1 dakikasıyla geçiceğiniz şarkının ilk 1 dakikasını mikslersiniz, tam zamanlarını oturtursanız zaten mükemmel geçiş ortaya çıkıcaktır.