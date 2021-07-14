Hırsızlık şüphelisi kuyumcuyu soymaya çalışırken bıçakladı oğlu 2 kilometre koşup yakaladı

DÜN DE GELİP, SODA İSTEMİŞ

İş yeri sahibinin eşi Gülay Doğan da "Şüpheli dün de gelmişti. Soda istemişti. İyilik olsun, diye vermiştik. Eşime 'Bu adam normal değil, iş yerine sokma' demiştim. O da bana 'Sıcakta serinleyecek bir şey bulamamış, garibandır belki.