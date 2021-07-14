Hırsızlık şüphelisi kuyumcuyu soymaya çalışırken bıçakladı oğlu 2 kilometre koşup yakaladı

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesine bağlı Altındağ Mahallesi'nde meydana geldi. Kuyumcu dükkanına giren F.D., iş yeri sahibi Hüseyin Doğan'dan su istedi. Doğan, su verdiği sırada çantasındaki bıçağı çıkaran F.D. de altınları çantaya koymasını istedi. F.D. ile arasında arbede çıkan Doğan, elinden yaralandı.
Bu sırada iş yerine kuyumcunun oğlu Ahmet Doğan'ın gelmesi üzerine F.D., altınları alamadan kaçtı. Şüphelinin peşine düşen Ahmet Doğan, Altındağ Mahallesi'nden Dolaplıdere Caddesi'ne kadar yaklaşık 2 kilometre kovaladığı F.D.'yi yakalayıp, aynı caddedeki polis noktasına teslim etti.
Yaralı Hüseyin Doğan ise çağrılan sağlık ekiplerince ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan, polise verdiği ilk ifadesinde, "Bıçak çekince bıçağı elinden almaya çalıştım, yaralandım. Bir şey alamadı" diye konuştu.