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    Genç avukat Gizem Saraçoğlu, duruşma sonrasında gittiği evinde tavana asılı olarak bulundu

    Genç avukat Gizem Saraçoğlu, duruşma sonrasında gittiği evinde tavana asılı olarak bulundu. Polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. Kızının öldüğünü gören anne, sinir krizi geçirdi.

    Gizemli son

    Kastamonu Barosu'na kayıtlı ağır ceza avukatı Gizem Saraçoğlu., dün öğlen saatlerinde girdiği duruşmanın ardından Candaroğlu Mahallesi'nde annesi ile beraber yaşadığı evine gitti.

    Banyoya giren 25 yaşındaki Gizem Saraçoğlu'nu arayan arkadaşları, kendisine ulaşamayınca annesine haber verdi. Eve giden anne, kızını boynundan tavana iple asılı halde buldu.

    İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, avukatın hayatını kaybettiği belirlendi. Gizem Saraçoğlu'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için harekete geçti.

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    Haberler Yaşam Genç avukat Gizem Saraçoğlu, duruşma sonrasında gittiği evinde tavana asılı olarak bulundu