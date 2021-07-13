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    • Yaşam
    • 14.07.2021 05:49
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    • 14.07.2021 05:49
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    Son dakika: Evden ağır kokular gelince polisi aradılar! Korkunç gerçekle şoke oldular

    Son dakika haberi... İstanbul Silivri'de bir apartman dairesinden gelen kötü kokuların ardından apartman sakinleri polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtırdı. Daireden 42 yaşındaki Serdar Özgen'in cesedi çıktı.

    DHA
    Evden gelen ağır kokular herkesi şoke etti

    Son dakika haberi... İstanbul Silivri'de bir apartman dairesinden gelen kötü kokuların ardından apartman sakinleri polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtırdı. Daireden 42 yaşındaki Serdar Özgen'in cesedi çıktı.

    Olay, dün akşam 21.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi İmalat Sokak'ta bulunan 10 katlı apartmanın 6. katındaki dairede yaşandı.
    Bir haftadır kendisinden haber alamayan Serdar Özgen'in yakınları yaşadığı adrese geldi. Evden gelen ağır koku nedeniyle, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla Özgen'in yaşadığı daireye girdi.

    Polis ve yakınları, eve girdiğinde Özgen'in cansız bedeniyle karşılaştı. Nöbetçi savcılığının incelemesinin ardından cenaze Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Özgen'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Evden ağır kokular gelince polisi aradılar! Korkunç gerçekle şoke oldular