Gaziantepli koleksiyoner 31 yılda 200 ülkeden topladığı 4 ton ağırlığındaki paraları 'Devr-i Alem Para Müzesi' adını verdiği tarihi evde sergiliyor

Uzun yıllar Hollanda'da yaşayan Esat Kaplan, ziyaret ettiği ülkelere ait paraları topladı. Zaman içinde koleksiyon oluşturan Kaplan, 15 yıl önce Türkiye'ye döndü.
Memleketi Gaziantep'e yerleşen Kaplan, topladığı paraları sergilemeye karar verdi. Karagöz Mahallesi'nde 'Devri Alem Para Müzesi' adını verdiği 18 odalı tarihi evi kiralayan Kaplan, kavanozlara koyduğu paralarını raflarda sergilemeye başladı.
Hollanda'da başladığı koleksiyonuna Türkiye'de de devam eden Esat Kaplan, paraların bazılarını uluslararası uçuş yapan pilotların desteğiyle artırdığını belirterek, "Türkiye'ye döndükten sonra elimdeki para koleksiyonunu değerlendirmek istedim. 12 yıl önce bu paraları sergilemem ve insanların tanıması için müze oluşturdum.