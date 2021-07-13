Bisikleti çalınan Sinan'ın gözyaşı dindi: Allah razı olsun tüm Türkiye sesimi duyup yardım etti



Bisikletine kavuştuğu için mutlu olan Sinan Duygucu, "Herkese çok teşekkürler. Sizlere de teşekkür ediyorum, sesimi duyurdunuz. Bana hediye edilen bisikletlerin birini kendim kullanacağım diğer ikisini de babam ve abime vereceğim. Allah razı olsun tüm Türkiye sesimi duyup yardım etti" diye konuştu.

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