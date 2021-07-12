Taciz iddiasıyla gözaltına alınan şahıs döner-ayrandan vazgeçmedi

"YAZIK GÜNAH BANA KARDEŞİM"

Kadının polislere, "Böyle kişiler yüzünden tacize uğruyoruz, adalete güveniyorum. Bu kişi beni bir günde, 2 kez taciz etti, yazık günah bana kardeşim. Ben 'tacizciyi bulacağım' diye yemin ettim ve onu yakaladım. Yemin ederim beni sözlü taciz eden bu kişi" dedi.