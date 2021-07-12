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    • Yaşam
    • 12.07.2021 15:57
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    • 12.07.2021 15:59
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    Taciz iddiasıyla gözaltına alınan şahıs döner-ayrandan vazgeçmedi

    Çorum'da 52 yaşındaki kadın gün içerisinde kendisine iki defa sözlü tacizde bulunduğunu öne sürdüğü 54 yaşındaki İ.A.'yı döner yerken görüp polise yakalattı. Olay ise bundan sonra ilginçleşti. Taciz ettiği iddia edilen kişi polis aracına bindirilirken de dönerini yemeye ayranını içmeye devam etti.

    DHA
    Tacizden gözaltına alınırken bile elinden bırakmadı

    Gazi Caddesi'nde ismi açıklanmayan kadın, yolda yürürken İ.A. isimli kişinin 2 kez sözlü tacizine uğradı. Aynı yol üzerinden geri dönen kadın, İ.A.'yı dönercide görünce hemen polisi aradı.

    İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, döner yiyen İ.A.'yı karakola götürmek istedi. İ.A., bu sırada, "Ben bu kişiyi tanımam ve sözlü tacizde bulunmadım" dedi. Şikayet üzerine gözaltına alınan İ.A.'nın ekip otosuna bindirilirken elindeki döneri yemeye ve ayranını içmeye devam ettiği görüldü.

    "YAZIK GÜNAH BANA KARDEŞİM"
    Kadının polislere, "Böyle kişiler yüzünden tacize uğruyoruz, adalete güveniyorum. Bu kişi beni bir günde, 2 kez taciz etti, yazık günah bana kardeşim. Ben 'tacizciyi bulacağım' diye yemin ettim ve onu yakaladım. Yemin ederim beni sözlü taciz eden bu kişi" dedi.
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        Haberler Yaşam Taciz iddiasıyla gözaltına alınan şahıs döner-ayrandan vazgeçmedi