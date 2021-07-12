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    • Yaşam
    • 12.07.2021 21:35
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    • 12.07.2021 21:51
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: İlber Ortaylı'dan aşılama çağrısı

    Koronavirüsle mücadele kapsamından sürdürülen aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığınca, yürütülen aşılama kampanyası kapsamında tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yer aldığı kamu spotu hazırlandı. Ortalı, "Koronavirüse karşı mutlaka aşılanalım." ifadelerini kullandı.

    Mutlaka aşılanalım

    Koronavirüsle mücadele kapsamından sürdürülen aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

    Aşılama kampanyası kapsamında tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, Ortaylı'nın vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

    "MUTLAKA AŞILANALIM"
    Ortaylı, kamu spotunda, "İnsanlık, tarih boyu çeşitli salgın hastalıklarla mücadele etti, büyük tahribat gördü. Bu salgın hastalıkların zulmünden ancak bazı hekimlerin bulduğu aşı sistemiyle kurtulabildi. Şu anda da bunların belki en korkuncu ve dayanıklısıyla savaşıyoruz. Koronavirüse karşı mutlaka aşılanalım." ifadelerini kullandı.

    Videoda, salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolunun aşı olduğu vurgulandı.

    Bakanlık tarafından Kovid-19'la mücadelede başlatılan aşılama kampanyasına, bugüne kadar birçok ünlü isim kamu spotlarında rol alarak destek verdi.

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