Elazığ'da film gibi operasyon! Uçurumun eşiğinde mahsur kalan kadın için ekipler seferber oldu

Olay, merkeze bağlı Harput Mahallesinde bulunan kayalık alanda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki 2 çocuk annesi H.K., gittiği kayalık alanda dengesini kaybederek aşağı kaydı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Genç kadın şans eseri kayanın çıkıntısında durarak hayatta kaldı. 200 metrelik uçurumun eşiğindeki kadını fark eden bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, kadının bulunduğu yere ulaşımın olmadığını tespit etti. Bu sırada jandarma ve sağlıkçılar kadın ile iletişimini sürdürürken, itfaiye ekipleri de makaralı halat sistemini kurdu.