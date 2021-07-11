Türk mühendislerin geliştirdiği kulaklık Harvard'da kullanılmaya başlandı

Türk mühendislerin geliştirdiği kulaklık Harvard Tıp Fakültesi'ndeki kullanılmaya başlandı. Vagustim ismi verilen kulaklık, kulaktaki vagus sinirini elektriksel olarak uyararak stres kaynaklı hastalıkları engellemeyi başardı. Böylece migren ve fibromyalji gibi kronik ağrılar, uyku bozuklukları, fonksiyonel bağırsak sistemi rahatsızlıkları ve depresyona karşı umut aşıladı.
Türk mühendislerin geliştirdiği özel kulaklık, Harvard Tıp Fakültesi'ndeki doktor ve araştırmacıların da dikkatinden kaçmadı. Dünyaca ünlü tıp fakültesi, araştırma yapmak için kulaklıktan 5 tane satın aldı. Cihazı geliştiren ekipte yer alan Fizyoterapi Uzmanı Ali Veysel Özden, "Hedefimiz cihazın belgelendirilmesini sağlamak. FDA onayı aldığımızda rahat şekilde insan çalışmalarının önü açılacak" açıklaması yaptı.
Türk mühendislerin geliştirdiği özel kulaklık, Harvard Tıp Fakültesi'ndeki doktor ve araştırmacıların da dikkatinden kaçmadı. Dünyaca ünlü tıp fakültesi, araştırma yapmak için kulaklıktan 5 tane satın aldı. Cihazı geliştiren ekipte yer alan Fizyoterapi Uzmanı Ali Veysel Özden, "Hedefimiz cihazın belgelendirilmesini sağlamak. FDA onayı aldığımızda rahat şekilde insan çalışmalarının önü açılacak" açıklaması yaptı.