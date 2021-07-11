Koronavirüs salgınında tedbirler esnetilince vatandaşlar akın etti! Antalya'da Topçam Mesire Alanı'na girişte 1 kilometrelik kuyruk

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan mesire alanları yeni kararlar kapsamında yeniden kullanıma açıldı.
Açılan mesire alanlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Hava sıcaklığının sabah saatlerinde dahi 30 dereceye ulaştığı turizm kenti Antalya'da Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kemer karayolu üzerindeki Topçam Mesire Alanı, yoğun talep gördü.
Saat 07.00'de açılan mesire alanında yer bulmak isteyenler araçlarıyla günün ilk ışıklarıyla sıraya girmeye başladı. Mesire alanı girişinde başlayan 1 kilometrelik araç kuyruğu ana yola kadar uzandı. Araç kuyruğu dron ile havadan da görüntülendi.