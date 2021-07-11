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    • Yaşam
    • 12.07.2021 06:15
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    • 12.07.2021 06:15
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    Hastane önünde silahlı saldırı paniği: 3 yaralı

    İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri saldırı sonrası kayıplara karışan şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

    İHA
    Hastane önünde silahlı saldırı paniği

    Olay, saat 00:00 sıralarında Fatih'te bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde yaşandı.




    İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, hastane önündeki şahıslara silahlı saldırıda bulundu.

    Vatandaşlar korku ve panikle kaçışırken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırı sonrası şüpheli şahıs ya da şahıslar kayıplara karışırken polis ekipleri hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.



    SALDIRIDA 3 KİŞİ YARALANDI
    Silahlı saldırı sonrası 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak hastanede tedavi altına alındı.
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