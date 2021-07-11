Çeşme’deki mekanlar kazıkta sınır tanımadı! Hesabı görenler şaşırdı kaldı...





Ünlü oyuncu Serkay Tütüncü de uçuk fiyatlara sosyal medyadan tepki yağdırdı. Ailesiyle birlikte Alaçatı'da yaşayan oyuncu "Alaçatı'da tatil yapacaksanız eğer dededen kalma arsanızı, varsa elde avuçta yastık altı birikimlerini satın. İki hasır yerleştirip bir Buddha heykeli koyunca içecekler 984 TL oluyor çünkü. Otel fiyatlarından bahsetmiyorum bile. Geceliği 4 bin 500 liraya çıkmış" açıklaması yaptı.



Öte yandan Çeşme'nin ünlü MOMO Beach sahibi Burak Beşer de fırsatçılardan yakındı. "Bizim müşteri profilimizin yüzde 90'ı yerle turist, bizde asla Euro ile yok, hatta Çeşme'de yok biliyorum. Bodrum'daki bir beach'de satılan 10 eauro ile suyu basından okuduk. Bizde bir şişe su 15 TL, evet pahalı ürünler var. Ama fiyatlarımız asla öyle Euro dolarla asla değil' savunması yaptı.





BU FİYATLARA BAKMADAN HESAP İSTEMEYİN!



Su: 4 Euro (41 TL)



Kahve: 5 Euro (51 TL)



Ayran: 8 Euro (82 TL)



Pizza: 21 Euro (216 TL)



Hamburger: 18 Euro (185 TL)



Salata: 18 Euro (185 TL)



Lahmacun: 20 Euro (205 TL)







HALK DA TEPKİLİ



Yabancı turistler, daha uygun fiyatlarla tatil yapıyor. 3 senedir otele gitmiyoruz bu fiyatlar yüzünden.



Öğrenci halimle bunaldım. Üç dört günlüğüne tatil yapayım dedim imkansız...



Hakikaten çok merak ediyorum aklı başında insan bu paralara tatil yapar mı? Bir de gerçekten krediyle falan mı gidiyorlar tatile?



Sadece Alaçatı mı? Tüm turistik yerler aynı... Geçen hafta Bodrum'a gidince Alaçatı'ya şükrettim!



Bu durum şu an İstanbul da birçok işletme da var. Fırsatçılık ve müşteriyi sadece para koparma olarak gören mekanlar dolu...



Mekanlarda bir su 15 lira olmuş. Ferdi Tayfur öngörülü adammış. Boyuna dememiş yıllar önce "Susadım 'Çeşme'ye gelmez olaydım" diye...



Küçük su bile 40 liraymış. Bu fiyatlar bir tek bize mi uçuk geliyor?



Doğru valla 4 sene önce ot festivalinde haşlanmış yarım mısır almıştım 10 TL'di. Şimdi kaç oldu kim bilir!