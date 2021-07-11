Akıntıya kapılan Muhittin Soyaltın denizdeki 21 saatlik yaşam mücadelesini kazandı

Yurt dışına sebzemeyve ihracatı yapan iş insanı 60 yaşındaki Muhittin Soyaltın, Muratpaşa ilçesindeki falezlerde girdiği denizde akıntıya kapılarak açığa sürüklendi. Akıntıdan kurtulmak için Düden Şelalesi'ne çaprazlama yüzen Soyaltın, burada ikinci bir akıntıya ve lodosa kapılarak sahilden 5-6 kilometre açığa düştü.
Soyaltın, Düden Şelalesi'ne gelen iki tur teknesine ve bir balıkçı teknesine sesini duyuramayınca, 21 saat denizde mahsur kaldı. Saatlerce yüzen Soyaltın, Kundu'da bir otelin sahiline ulaşmayı başardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Soyaltın, vücudundaki yanıklar ve gözlerindeki görme kaybı nedeniyle 4 gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.
Görme yetisinde kayıp olan Soyaltın, "Farkında olmadan akıntıya kapıldım. Deniz de dalgalıydı. Akıntı ve dalgalar beni açığa sürükledi. Geriye dönmem mümkün olmadı. Enerjimi kaybetmemek için çaprazlama Lara plajına doğru yüzmeye başladım. Derken öğleden sonra oldu ve lodos çıktı. Ölüm teğet geçti. Hayat işte. Yakın zamanda göz ameliyatı olacağım" dedi…
Soyaltın, Düden Şelalesi'ne gelen iki tur teknesine ve bir balıkçı teknesine sesini duyuramayınca, 21 saat denizde mahsur kaldı. Saatlerce yüzen Soyaltın, Kundu'da bir otelin sahiline ulaşmayı başardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Soyaltın, vücudundaki yanıklar ve gözlerindeki görme kaybı nedeniyle 4 gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.
Görme yetisinde kayıp olan Soyaltın, "Farkında olmadan akıntıya kapıldım. Deniz de dalgalıydı. Akıntı ve dalgalar beni açığa sürükledi. Geriye dönmem mümkün olmadı. Enerjimi kaybetmemek için çaprazlama Lara plajına doğru yüzmeye başladım. Derken öğleden sonra oldu ve lodos çıktı. Ölüm teğet geçti. Hayat işte. Yakın zamanda göz ameliyatı olacağım" dedi…