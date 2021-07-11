30 yıldır Fransa'da yaşayan Dilek Arca Türkiye’deki ihtiyaç sahibi ailelere ev yaptı

Dilek Arca, günün kahramanıydı. Fotoğraf sanatçısı olan ve 30 yıldır Paris'te yaşayan genç kadın, ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak için kolları sıvadı. Kurduğu Le don de l'espoir yani Umudun Bağışı isimli derneği ile Avrupa'da yaşayan Türklerden yardım topladı. Her yıl, Türkiye'ye gelerek yardıma muhtaç ailelerin kapısını çaldı. Fransız Le Monde gazetesi de iyilik meleği Arca'yı manşetlerine taşıdı.