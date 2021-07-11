30 yıldır Fransa'da yaşayan Dilek Arca Türkiye’deki ihtiyaç sahibi ailelere ev yaptı

Dilek Arca, günün kahramanıydı. Fotoğraf sanatçısı olan ve 30 yıldır Paris'te yaşayan genç kadın, ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak için kolları sıvadı. Kurduğu Le don de l'espoir yani Umudun Bağışı isimli derneği ile Avrupa'da yaşayan Türklerden yardım topladı. Her yıl, Türkiye'ye gelerek yardıma muhtaç ailelerin kapısını çaldı. Fransız Le Monde gazetesi de iyilik meleği Arca'yı manşetlerine taşıdı.
500 AİLEYE YARDIM ETTİ
Arca, şimdiye kadar topladığı yardımlarla 500'e yakın aileye yardım eli uzattı. Son olarak Mardin Kızıltepe'deki Kapan Ailesi'nin kapısını çaldı. İki yıl önce eşini kaybeden Mülkiye Kapan ile 6 çocuğuna yeni bir ev kazandırmak için çalışmaya başladı. Oturulamaz durumdaki evi yıktırdı. Yeniden inşasına başlanan evin ilk harcında da el emeği vardı...