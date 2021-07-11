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    30 yıldır Fransa'da yaşayan Dilek Arca Türkiye’deki ihtiyaç sahibi ailelere ev yaptı

    Dilek Arca, Fransa’da yardım derneği kurdu. Türkiye’deki ihtiyaç sahibi insanların umudu oldu. Fransız medyası bile onu konuştu. Son olarak, Mardin Kızıltepe’de evleri yıkılmak üzere olan Kapan Ailesi’ne koştu.

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    Dilek benden ne dilerseniz

    Dilek Arca, günün kahramanıydı. Fotoğraf sanatçısı olan ve 30 yıldır Paris'te yaşayan genç kadın, ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak için kolları sıvadı. Kurduğu Le don de l'espoir yani Umudun Bağışı isimli derneği ile Avrupa'da yaşayan Türklerden yardım topladı. Her yıl, Türkiye'ye gelerek yardıma muhtaç ailelerin kapısını çaldı. Fransız Le Monde gazetesi de iyilik meleği Arca'yı manşetlerine taşıdı.



    500 AİLEYE YARDIM ETTİ
    Arca, şimdiye kadar topladığı yardımlarla 500'e yakın aileye yardım eli uzattı. Son olarak Mardin Kızıltepe'deki Kapan Ailesi'nin kapısını çaldı. İki yıl önce eşini kaybeden Mülkiye Kapan ile 6 çocuğuna yeni bir ev kazandırmak için çalışmaya başladı. Oturulamaz durumdaki evi yıktırdı. Yeniden inşasına başlanan evin ilk harcında da el emeği vardı...



    Merhametiyle yüreklere işleyen Arca, "Yaklaşık bir buçuk ay sonraya kadar ev bitecek ve evi dayayıp döşeyeceğiz. Özellikle çocukların eğitimi için onların yanında olmaya devam edeceğim" açıklaması yaptı.

    HALİT SOLHAN

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    Adım adım Stanciu
    Haberler Yaşam 30 yıldır Fransa'da yaşayan Dilek Arca Türkiye’deki ihtiyaç sahibi ailelere ev yaptı