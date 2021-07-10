Ege Denizi İzmir Karaburun açıklarında deprem! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler

Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem saat 17.43'de ve 7,06 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 17.43'te ve 7,06 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün izmir'in Karaburun açıkları olduğu bildirildi
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.07.10 17:43:21 38.9465 26.0548 7.7 -.- 4.4 4.5 EGE DENIZI İlksel
2021.07.10 17:25:06 36.5662 27.1858 4.7 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.10 16:40:38 36.2028 33.6875 0.0 -.- 1.2 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2021.07.10 15:34:24 36.1518 33.5477 0.0 -.- 0.3 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2021.07.10 15:27:57 35.9453 31.1733 5.7 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.10 15:01:27 36.1755 33.5492 0.0 -.- 0.3 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2021.07.10 15:00:45 36.1793 33.5637 0.0 -.- 0.5 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2021.07.10 14:40:41 36.3122 27.0872 9.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.10 13:01:25 36.1633 33.5612 0.0 -.- 0.3 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2021.07.10 12:56:35 36.3060 27.0317 10.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.10 12:51:48 39.4378 33.5775 18.7 -.- 1.8 -.- CIFTEVI-CELEBI (KIRIKKALE) İlksel
2021.07.10 12:43:03 36.1455 33.5968 0.0 -.- 0.7 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2021.07.10 12:38:31 37.9940 30.9457 18.8 -.- 2.2 -.- ESINYURT-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
2021.07.10 12:35:09 37.6260 27.8417 5.0 -.- 1.7 -.- EKTIRLI-KARPUZLU (AYDIN) İlksel
2021.07.10 11:25:54 38.9828 26.0867 10.5 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.10 11:24:17 37.1160 27.5065 5.1 -.- 1.6 -.- GULLUK KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.10 11:23:28 38.9773 26.1048 2.5 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.10 11:14:00 37.2372 28.5280 2.7 -.- 2.4 -.- OZLUCE-(MUGLA) İlksel
2021.07.10 10:33:14 36.3260 28.0140 4.0 -.- 2.7 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.07.10 08:29:06 37.2183 28.5517 5.4 -.- 2.4 -.- OZLUCE-(MUGLA) İlksel