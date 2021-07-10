Ege Denizi İzmir Karaburun açıklarında deprem! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 17.43'te ve 7,06 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün izmir'in Karaburun açıkları olduğu bildirildi