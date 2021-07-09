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    • Yaşam
    • 09.07.2021 17:05
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    • 09.07.2021 17:05
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    Ünal Demir Katy Perry'nin saç bakımını yaptı

    Katy Perry ile Orlando Bloom'un Bodrum tatilinde güzelliğini taçlandırmak isteyen Katty Perry’nin başarılı saç tasarım sanatçısı Ünal Demir ile sık sık bir araya geldiği ve saç bakımı yaptığı ortaya çıktı. Katy namı dünyaya yayılan Ünal Demir’i tercih etti.

    Ünal Demir Katy Perry'nin saç bakımını yaptı

    Dünyaca ünlü Schwarzkoph markasının eğitmenliğini yapan Saç Tasarım Sanatçısı Ünal Demir daha önce de dünyaca ünlü süper modellerin yakın markajına girmişti. Tatil için Bodrum'u tercih eden Katy Perry'nin saç bakımı için Ünal Demir ile sık sık bir araya gelerek yoğun bir şekilde bakım yaptığı öğrenildi. Ünal Demir; "Türkiye'ye tatil için gelen bir çok ünlü ile daha önce çalıştım. Katy çok sempatik biri ve enerjisi çok yüksek. Bakım yaparken çok eğlendik. Bütün albümlerini dinlediğim biriyle çalışmak benim için çok keyifliydi" dedi.

    Ünal Demir yurt dışında bir çok ünlü ile çalışıp dünyaca ünlü markalarının eğitmenliğini yapmakla tanınıyor.

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