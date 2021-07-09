Ünal Demir Katy Perry'nin saç bakımını yaptı

Dünyaca ünlü Schwarzkoph markasının eğitmenliğini yapan Saç Tasarım Sanatçısı Ünal Demir daha önce de dünyaca ünlü süper modellerin yakın markajına girmişti. Tatil için Bodrum'u tercih eden Katy Perry'nin saç bakımı için Ünal Demir ile sık sık bir araya gelerek yoğun bir şekilde bakım yaptığı öğrenildi. Ünal Demir; "Türkiye'ye tatil için gelen bir çok ünlü ile daha önce çalıştım. Katy çok sempatik biri ve enerjisi çok yüksek. Bakım yaparken çok eğlendik. Bütün albümlerini dinlediğim biriyle çalışmak benim için çok keyifliydi" dedi.



Ünal Demir yurt dışında bir çok ünlü ile çalışıp dünyaca ünlü markalarının eğitmenliğini yapmakla tanınıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN