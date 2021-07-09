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    • Yaşam
    • 09.07.2021 20:17
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    • 09.07.2021 20:17
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    Kemal Efendi Vakfı'nda yetişen 30 hafız Fatih Camii'nde icazet alacak

    Kemal Efendi Vakfı çatısı altında hafızlıklarını tamamlayan 30 hafızın icazet töreni 11 Temmuz 2021 tarihinde Fatih Camii'nde öğle namazına müteakip icra edilecek.

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    Haberler Yaşam Kemal Efendi Vakfı'nda yetişen 30 hafız Fatih Camii'nde icazet alacak