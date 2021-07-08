Telefon numarası kime ait? Turkcell, Vodafone, Türk Telekom beni kim aramış öğrenme! Bilinmeyen numara sorgulama

Telefon numarası kime ait? Turkcell, Vodafone, Türk Telekom beni kim aramış öğrenme sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Telefon kullanıcıları günün belli saatlerinde reklam, dolandırıcılık, taciz ya da yanlışlık yapılmaktan dolayı farklı numaralar tarafından aranabiliyor. Böyle durumlarla karşılaşanlar bilinmeyen numara sorgulamanın nasıl yapıldığını merak ediyır. İşte ayrıntılar…
TÜRK TELEKOM NUMARA SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Bu servise, *100# menüsünden, TT MobilWAP'tan, WEB sayfasında İşlemler menüsünden, BenimMenüm üzerinden, 11855'i arayarak ya da 11855'e SMS gönderek erişebilirsiniz. Böylece numarasını bilmek istediğiniz tanıdıklarınıza ulaşabilir, sizi arayan numaraların kime ait olduğunu öğrenebilir, siz de numaranızı Bilinmeyen Numaralar Rehberi'ne kaydederek yakınlarınızın size ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
Aradığınız isim/soyad veya TT Mobil numara bilgisinin size ulaşması için, ilgili abonenin "Bilinmeyen Numaralar Rehberi"ne kayıt yaptırmış olması gereklidir.
11855'i arayarak:
11855 numarasını arayarak numaraya ya da isme göre arama yapabilir, kişisel kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
11855'e SMS göndererek:
İsme göre arama yaparken aralarında birer boşluk bırakarak ISIM SOYADI yazarak 11855'e SMS olarak gönderebilirsiniz. KAYIT yazıp 11855'e SMS gönderdiğinizde rehbere numaranızı kaydedebilir, IPTAL yazıp gönderdiğinizde ise rehberden numaranızı çıkarabilirsiniz.
*100# ile: *100# tuşlaması yaparak ulaştığınız *100# menüsünde İşlemler'in içinden Bilinmeyen Numaralar Servisi'ne ulaşabilir, kayıt, isme ve numaraya göre sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.
BenimMenüm ile:
64 KB SIM kartınızın içinde yer alan BenimMenüm'den Bilinmeyen Numaralar Servisi'ne ulaşabilir, kayıt, isme ve numaraya göre sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.
Web üzerinden:
www.turktelekom.com.tr sayfasında İşlemler menüsünden Bilinmeyen Numaralar Servisi'ne ulaşabilir, kayıt, isme ve numaraya göre sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.