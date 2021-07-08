İzmir'de Tuğçe Aras ayrılmak isteyince önce gözünü kaybetti ardından koku alma duygusunu

İzmir'de Tuğçe Aras, 4 yıl önce arkadaş ortamında Akif Aras (45) ile tanıştı ve hayatı alt üst oldu. Akif Aras, kendisinden ayrılmak isteyen Tuğçe'yi av tüfeğiyle başından vurdu ve Tuğçe'nin yüzü tanınmaz hale geldi.

3 yılda 15 ameliyat geçiren Tuğçe'nin sağ gözünün yerine protez takıldı, burnu koku alma duyusunu kaybetti. Tüm bunlara sebep olan Akif Aras ise 45 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Ancak her gün yaşadığı korku ve şiddet artık canından bezdirmişti. Tuğçe, gördüğü şiddete daha fazla dayanamayarak, kadın cinayetlerinde başarılarıyla birçok ödül alan İzmirli avukat Sibel Önder'in kapısını çaldı.

Tuğçe Aras, avukatı Sibel Önder'le birlikte hukuk mücadelesi başlattı. Nihayet insan müsveddesi 3 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı. Mahkemeye tutuksuz sanık olarak gelen Akif Aras, duruşma salonunda jandarmalar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tuğçe Aras, "Şimdi tek isteğim bu kişiden boşanmak. Çünkü onunla yakın olmak bile bana işkence" dedi.