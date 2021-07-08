9 Temmuz 2021 Cuma hutbesi: Diyanet bu haftaki Cuma hutbesinin konusu nedir?

9 Temmuz 2021 Cuma hutbesi yarın camiye gidecek olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Müslümanlar için son derece önemli olan cuma namazlarında hutbe okunmaktadır. Bu hafta camilerde okunacak olan hutbe Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden Cuma hutbesini yayımladı. Hutbenin konusu ise "İhanete karşı sadakate, cesarete ve şehadete şahidiz" olarak duyuruldu.

İHANETE KARŞI SADAKATE, CESARETE VE ŞEHADETE ŞAHİDİZ

Muhterem Müslümanlar!

İslâmiyet'in Medine'de güçlenerek yayılmasından münafıklar rahatsız oluyor ve bu gelişmeyi önleyemedikleri için hayıflanıyordu. Her geçen gün güçlerini kaybeden münafıklar, Müslümanların birliğine kasteden bozgunculuk faaliyetlerinden de geri durmuyordu. Müslümanlar aleyhine gizlice ve rahatça görüşebilmek amacıyla bir mescit inşa ettiler. Kur'ân-ı Kerîm'de "Mescid-i Dırâr" olarak isimlendirilen bu mescitte Peygamber Efendimizin namaz kılmasını istediler. Böylece meşruiyet kazanacak olan bu mekân, şehirde sürdürdükleri nifak hareketlerinin merkezi olacaktı. Allah Resûlü (s.a.s), bu mescitte namaz kılmaya hazırlanırken meselenin iç yüzünü haber veren şu ayet-i kerimeler nazil oldu: "Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, müminler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resûlüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar, 'Bizim iyilikten başka hiçbir kastımız yok' diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şâhitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar. Onun içinde asla namaz kılma. İlk günden temeli takva üzerine kurulan mescit, içinde namaz kılmana elbette daha layıktır..."