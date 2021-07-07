Yusuf Buğra Tanık’ın ödül mutluluğu

Vega AVM zincirine yeni halkalar eklemeye devam eden Ankara merkezli Nata Holding, pandemi dönemindeki yatırım çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü. Holdinge verilen "Pandemi Döneminde Yatırıma En Büyük Destek Ödülü"nü Nata Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Buğra Tanık aldı. Törende konuşan Tanık, Vega alışveriş merkezleri ile ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağladıklarını ifade etti.



KİRA İNDİRİMİ YAPTIK

Başarılı iş adamı, yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini söyledi: "Alışveriş merkezleri, kayıtlı ekonominin ayrılmaz bir parçasıdır. AVM yatırımcıları olarak perakendeci iş ortaklarımızla daima aynı gemide olduğumuz bilinciyle hareket ediyoruz. Pandemi döneminde yaptığımız yatırımların yanı sıra alışveriş merkezlerinin kapalı olduğu tarihlerde kiracılarımızdan herhangi bir kira talebinde bulunmadığımız gibi, açıldıktan sonra da kira indirimlerine devam ederek iş ortaklarımıza destek verdik."



PANDEMİDE 3 YENİ AVM

Nata Holding'in AVM sektöründe büyümeye devam edeceğini belirten Yusuf Buğra Tanık, "Pandemi döneminde bünyemize dahil ettiğimiz üç yeni alışveriş merkeziyle sektördeki kiralanabilir alan payımızı 350 bin metrekareye, AVM sayımızı da 5'ten 8'e yükselttik. 2020 yılında Vega Subayevleri Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile Vega İstanbul Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştirmiştik. İçinde bulunduğumuz ayda da Vega Cadde Mobilya Alışveriş Merkezi'ni hayata geçireceğiz" dedi.



ETKİNLİK ALANLARI OLUŞTURACAĞIZ

Yatırımlarının sektöre ve Türkiye'ye duydukları güvene dayalı olduğunu dile getiren Tanık, "Alışveriş merkezlerimizde dört kütüphane açtık. Şimdilerde bir yandan da açık alanda tiyatro, sinema gibi etkinlikler oluşturmak üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca AVM'lerde bazı bölümleri sağlık merkezlerine çevrilebilir şekilde hazırlamak istiyoruz. Artık AVM'lere alışverişin dışında daha farklı simgelerle bakmak lazım" diye konuştu.