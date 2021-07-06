Manisa'da ilk ve ortaokul müdürü olan Yakup Ateş 250 öğrencisine işte böyle bakıyor

Salihli ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Kabazlı Şehit İsmail Yavuz İlk ve Ortaokulu'nun Müdürü Yakup Ateş, 11 köyden taşıma merkezli 250 öğrencisi bulunan okula ait 8 dönümlük araziyi değerlendirme kararı aldı. Ancak bir sorun vardı. Bu dev arazide kim çalışacaktı? Ateş Öğretmen, araziye buğday ekti, hasadı da kendisi yaptı.

1,5 ton verim elde eden Ateş, satışını yaptığı buğday ve samanlar ile okula gelir sağladı. Gelirle okulun bakım ve onarımının yanı sıra maddi durumu iyi olmayan öğrencileri için kullandı.

Yakup Ateş, "Okulumuzun hemen yanında okula ait 8 dönümlük arazimiz var. Şu an hasadımızı gerçekleştirmekteyiz. Bu hasatla beraber elde ettiğimiz gelirle okulumuzun eksiklerini gidereceğiz. Aynı zamanda ihtiyacı olan öğrencilerimize de yardımcı olmak en büyük amacımız. Okulumuzda öğrenim gören öğrencilerimiz kırsal kesimden gelen öğrenciler. Maddi durumları belli. Her şey tamamıyla öğrencilerimiz için. Çünkü öğrenciler bizim geleceğimiz, onlar ümidimiz. Bizler yaşlandıkça onlar bizim yerimizi alacak ve Türkiye'yi büyük Türkiye hedefiyle ileriye doğru taşıyacaklar" dedi.