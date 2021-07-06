Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    11 kere düşük yaşayan kadının bebek hayali mutlu bitti

    16 yıl boyunca bebek hayali kuran İzki çifti, 11 düşükle hayal kırıklığına uğradı. Prof. Dr. Remzi Abalı’ya ulaşan çift, kişiye özel tüp bebek tedavisi sonrası Yiğit bebeğe kavuştu.

    Yiğit bebek geldi

    Balıkesirli Sadriye (37) ve Ceyhun İzki (36) çifti, 2005'te evlendi. Sadriye İzki, aynı yıl gebe kaldı. Bebeğini kucağına almak için gün sayan genç anne, doğuma bir ay kala düşük yaptı. İzki'nin, ikisi tüp bebek, biri aşılama tedavisiyle olmak üzere toplam 11 gebeliği düşükle sonuçlandı. Dönem dönem manevi çöküşler yaşayan çift, birbirine destek oldu.

    Prof. Dr. Remzi Abalı'ya ulaşan çiftin geçmişteki düşüklerin sebepleri araştırıldı. Ardından herekete geçildi. 2 embriyodan birinin sağlıklı olduğu tespit edildi ve transferi gerçekleştirildi. Transfer sonrası hamilelik müjdesi verilen İzki çifti, hasretle bekledikleri bebekleri Yiğit'i kucaklarına aldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Memura çifte kazanç
    Haberler Yaşam 11 kere düşük yaşayan kadının bebek hayali mutlu bitti