11 kere düşük yaşayan kadının bebek hayali mutlu bitti

Balıkesirli Sadriye (37) ve Ceyhun İzki (36) çifti, 2005'te evlendi. Sadriye İzki, aynı yıl gebe kaldı. Bebeğini kucağına almak için gün sayan genç anne, doğuma bir ay kala düşük yaptı. İzki'nin, ikisi tüp bebek, biri aşılama tedavisiyle olmak üzere toplam 11 gebeliği düşükle sonuçlandı. Dönem dönem manevi çöküşler yaşayan çift, birbirine destek oldu.

Prof. Dr. Remzi Abalı'ya ulaşan çiftin geçmişteki düşüklerin sebepleri araştırıldı. Ardından herekete geçildi. 2 embriyodan birinin sağlıklı olduğu tespit edildi ve transferi gerçekleştirildi. Transfer sonrası hamilelik müjdesi verilen İzki çifti, hasretle bekledikleri bebekleri Yiğit'i kucaklarına aldı.