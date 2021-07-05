İstanbul Büyükçekmece’de korkunç olay! Yasak aşk cinayetinden 2 kişinin kanı aktı

İstanbul Büyükçekmece'de 21 Haziran gecesi Gökhan Denli, bıçaklandıktan sonra silahla öldürüldü.

Yasak aşk yaşadığı evli ve 1 çocuk annesi Adalet Bike ise jaguar marka bir otomobilde darp edilip bıçaklandıktan sonra üzerinden araçla geçilerek katledildi. Çifte cinayeti, Adalet Bike'nin eşi Mahmut Bike, kayınpederi ve 2 kayınbiraderinin işlediği belirlendi. 4 zanlı, Bahçelievler'de yakalandı.

Cinayetleri itiraf ettiği belirtilen Bike'nin ilk ifadesinde, eşinin telefonunda aşk mesajlarını gördüğünü ve sevgilisiyle buluştuğu sırada olayı gerçekleştirdiğini anlattığı bildirildi.

Şüpheliler, tutuklandı.