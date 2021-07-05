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    İstanbul Büyükçekmece’de korkunç olay! Yasak aşk cinayetinden 2 kişinin kanı aktı

    İstanbul Büyükçekmece'de 21 Haziran gecesi Gökhan Denli, bıçaklandıktan sonra silahla öldürüldü. Yasak aşk yaşadığı evli ve 1 çocuk annesi Adalet Bike ise jaguar marka bir otomobilde darp edilip bıçaklandıktan sonra üzerinden araçla geçilerek katledildi.

    Yunus Emre Kavak
    Aşk mesajları çıldırttı

    İstanbul Büyükçekmece'de 21 Haziran gecesi Gökhan Denli, bıçaklandıktan sonra silahla öldürüldü.

    Yasak aşk yaşadığı evli ve 1 çocuk annesi Adalet Bike ise jaguar marka bir otomobilde darp edilip bıçaklandıktan sonra üzerinden araçla geçilerek katledildi. Çifte cinayeti, Adalet Bike'nin eşi Mahmut Bike, kayınpederi ve 2 kayınbiraderinin işlediği belirlendi. 4 zanlı, Bahçelievler'de yakalandı.

    Cinayetleri itiraf ettiği belirtilen Bike'nin ilk ifadesinde, eşinin telefonunda aşk mesajlarını gördüğünü ve sevgilisiyle buluştuğu sırada olayı gerçekleştirdiğini anlattığı bildirildi.

    Şüpheliler, tutuklandı.

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