Gaziosmanpaşa’da yatılı bir kuran kursunda gece yarısı korkutan yangın

Yoğun duman nedeniyle içeride bulunan öğrenciler yangında mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan içeride mahsur kalan öğrencileri tahliye etti.