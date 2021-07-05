Bu nasıl kardeş! Gülsüm Köksal, önce yeğeninin kocasını çaldı ardından ablasının kocasını

Adana'da yaşayan Gülsüm Köksal (30), 2017'de Balıkesir Bandırma'ya gelin giden ablasının kızı Sevgi Kendircioğlu'nun (24) eşiyle telefonlaşıp mesajlaşmaya başladı.

Aldatıldığından şüphelenen Kendircioğlu, eşiyle tartışınca Adana'daki annesinin yanına kaçtı. Bu durumu fırsata çeviren Köksal, Bandırma'ya gidip yeğeninin kocasıyla aşk yaşamaya başladı. Mutluluk pozlarını da sosyal medyada paylaştı. Gerçeği öğrenince şok geçiren Kendircioğlu, kocasından boşandı. Köksal, ayrılınca bu kez de hedefinde ablası Emine Güder'in eşi vardı.

Ablasının ikinci eşi olan Tuncay Güder ile aşk yaşamaya başladı. Bu durumu fark eden Emine Güder, eşini evden kovdu.

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Güder, "Eşimle otel odalarında buluşup, içki içerek birlikte oluyorlar. Eşim de beni arayıp, 'seni çok seviyorum' diyor. İkisini de süründüreceğim. Yazıklar olsun. Başından iki evlilik geçti. İki kızı var. Bakamadığı için devlet yurduna verdi. Ayrıca evlilik vaadiyle de insanları dolandırıyor." dedi.

Kendircioğlu ise "En güvendiğim insan kocamı benden çaldı. Eğer teyzem değil bir başkası olsaydı bu kadar zoruma gitmezdi." diyerek tepkisini dile getirdi.