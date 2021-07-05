Antalya'da cebinden 5 TL'den fazla para çıkmayan İbrahim Tanrıkulu'ya düğününde arkadaşları bin adet 5 TL taktılar

Aslında daha farklı bir şey düşündük mesela horoz bile salmayı düşündük ama rezil olmasını istemedik. Yaklaşık bin adet üzerinde 5 lira vardı, çok abartmayalım sade bir şekilde bırakalım dedik. Tepki çok fazla oldu biz de bu kadar beklemiyorduk" diye konuştu.