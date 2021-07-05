Antalya'da cebinden 5 TL'den fazla para çıkmayan İbrahim Tanrıkulu'ya düğününde arkadaşları bin adet 5 TL taktılar

Antalya'nın Serik ilçesinde dünya evine giren Tanrıkulu çiftine, arkadaşları tarafından ilginç bir sürpriz yapıldı. Takı merasiminde, yaklaşık bin adet 5 liralık kağıt banknotu birbirine yapıştıran damadın arkadaşları, yaklaşık 50 metre uzunluğa ulaşan parayı hep birlikte damada takıp düğün hediyesi yaptılar.
Damadın her ortamda 5 liradan fazla cebinden para çıkarmaması yüzünden bu sürprizi yaptıklarını söyleyen arkadaşları, geceye yaptıkları sürprizle renk kattılar.
"BÜTÜN DÜĞÜNLERDE SADECE 5 LİRA TAKAR YA DA CEBİNE 5 LİRA SOKAR"
Bir başka lakabı 'horoz' olan damadın düğününde horoz salmak istediklerini belirten Hasan Bora Demir, "Arkadaşımızın bugün düğünü vardı. Lakabı 'beşlik'tir, bütün düğünlerde sadece 5 lira takar ya da cebine 5 lira sokar.
Ortama gittiğimiz zaman 5 lira çıkarır. Biz de düşündük grup olarak 5 liraları birleştirip 50 metre uzunluk oluşturduk. Paraları bozdurduk, tek tek iğneyle geçirerek arkadaşımıza sürpriz yapmak istedik, olay bu şekilde başladı.