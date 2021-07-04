Bu da HES kodu fırsatçılığı! Turistleri böyle kandırıyorlar! Yer: İstanbul

Cep telefonundan, mobil uygulama üzerinden HES kodunu tanımlıyor. Bu işlem karşılığında ise turistlerle pazarlık yaparak 20 lira ile 50 lira arasında değişen miktarda para alıyor. Gelen ihbar üzerine olay yerine gelen polis fırsatçılardan Servet Ö.'yü yakalayarak emniyete götürdü. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından idari para cezası kesilen Servet Ö. Serbest bırakıldı.