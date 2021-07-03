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    İranlı Amirabad, eşi tarafından çocuklarının gözü önünde şiddete uğradı

    İranlı Amirabad, eşi tarafından çocuklarının gözü önünde şiddete uğradı. Kocasının kendisinin peşini bırakmadığını anlattı: Yarım kalan işini bitirecek. Ölmek istemiyorum.

    Ölmek istemiyorum

    Adana'da tanıştığı Zülküf Coşkun (36) ile hayatını birleştiren İranlı Galavizh Ayoubi Amirabad (32), bu evlilikten bir erkek çocuk dünyaya getirdi. İlk evliliğinden de bir kızı olan çift, şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı.

    Talihsiz kadın, kendisini çocuklarının önünde darp eden ve ev hapis cezası alan eşi Coşkun'un peşini bırakmadığını ve sürekli kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia etti.

    Önceki gün çocuklarıyla bankada işlem yaptığı sırada izleme merkezinden eşinin yaklaştığının bildirilmesi üzerine avukatından yardım isteyerek bir binaya sığındığını anlatan genç kadın, "Kocam önce tutuklandı daha sonra serbest kaldı. Bana ve çocuklarıma zarar verecek. Ölmek istemiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

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    Haberler Yaşam İranlı Amirabad, eşi tarafından çocuklarının gözü önünde şiddete uğradı