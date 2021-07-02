Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 02.07.2021 08:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.07.2021 08:31
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Mersin'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

    Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu araçta bulunan Dürdane Doğan isimli şahıs hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.

    Mersin'de işçileri taşıyan midibüs devrildi

    Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu Dürdane Doğan öldü, 14 kişi de yaralandı. Kaza, sabah erken saatlerde ilçeye bağlı Huzurkent Sarıveli Mahallesi'nde meydana geldi. İçinde 26 tarım işçisinin olduğu Ramazan A. yönetiminde 33 PD 481 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp, devrildi.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, tarım işçilerinden Dürdane Doğan'ın öldüğünü belirledi. Kazada yaralanan sürücü Ramazan A. ve 13 tarım işçisi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Doğan'ın cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İnfaz edip sözde ‘şehit’ ilan ettiler
    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Mersin'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 14 yaralı