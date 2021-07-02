En baba feryat! Eski eşinin kaçırdığı kızlarını arıyor

Adana'da İsmail Demir (27) ve Suriye uyruklu Rava Usi (25), 2013'te otogarda tanışıp evlendi. İkilinin F.İ.D. ve İ.S.D. ismini verdikleri 2 kızı dünyaya geldi. 2019'da boşanma kararı alan çiftin çocuklarının velayeti babaya verildi.
Demir'in 1.5 yıl sonra tekrar barıştığı Usi, 3 ve 4 yaşındaki 2 kızını kaçırdı. Şok yaşayan talihsiz adam, suç duyusunda bulundu.
5 aydır kızlarının sesini bile duymadığını belirten baba Demir, "Yaşıyorlar mı onu bile bilmiyorum. Ne haldeler ne yiyip ne içiyorlar bilmiyorum. Çocuklarımı görmek istiyorum. Özlemimi çocuklarımın fotoğraflarına bakarak gidermeye çalışıyorum. Uyuyamıyorum. Odalarına girip oyuncaklarına sarılıyorum. Artık psikolojik olarak yıkıldım" diye feryat etti.
Usi'nin 2 kızıyla nereye kaçtığı öğrenilemedi.
Demir'in 1.5 yıl sonra tekrar barıştığı Usi, 3 ve 4 yaşındaki 2 kızını kaçırdı. Şok yaşayan talihsiz adam, suç duyusunda bulundu.
5 aydır kızlarının sesini bile duymadığını belirten baba Demir, "Yaşıyorlar mı onu bile bilmiyorum. Ne haldeler ne yiyip ne içiyorlar bilmiyorum. Çocuklarımı görmek istiyorum. Özlemimi çocuklarımın fotoğraflarına bakarak gidermeye çalışıyorum. Uyuyamıyorum. Odalarına girip oyuncaklarına sarılıyorum. Artık psikolojik olarak yıkıldım" diye feryat etti.
Usi'nin 2 kızıyla nereye kaçtığı öğrenilemedi.