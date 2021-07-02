Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    En baba feryat! Eski eşinin kaçırdığı kızlarını arıyor

    Suriyeli Rava Usi, velayeti eski eşi İsmail Demir’de olan 2 kızını kaçırdı. Gözyaşlarına boğulan acılı baba, “Çocuklarımın odalarına girip oyuncaklarına sarılıyorum. Onları görmek istiyorum” dedi.

    En baba feryat!
    Adana'da İsmail Demir (27) ve Suriye uyruklu Rava Usi (25), 2013'te otogarda tanışıp evlendi. İkilinin F.İ.D. ve İ.S.D. ismini verdikleri 2 kızı dünyaya geldi. 2019'da boşanma kararı alan çiftin çocuklarının velayeti babaya verildi.

    Demir'in 1.5 yıl sonra tekrar barıştığı Usi, 3 ve 4 yaşındaki 2 kızını kaçırdı. Şok yaşayan talihsiz adam, suç duyusunda bulundu.



    5 aydır kızlarının sesini bile duymadığını belirten baba Demir, "Yaşıyorlar mı onu bile bilmiyorum. Ne haldeler ne yiyip ne içiyorlar bilmiyorum. Çocuklarımı görmek istiyorum. Özlemimi çocuklarımın fotoğraflarına bakarak gidermeye çalışıyorum. Uyuyamıyorum. Odalarına girip oyuncaklarına sarılıyorum. Artık psikolojik olarak yıkıldım" diye feryat etti.



    Usi'nin 2 kızıyla nereye kaçtığı öğrenilemedi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bize her yer normal
    Haberler Yaşam En baba feryat! Eski eşinin kaçırdığı kızlarını arıyor