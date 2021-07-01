Kahvehanelerde yeni dönem! Hareketlilik başladı

56 yaşındaki İşletmeci Bayram Çoban ise pandemi sürecinde genelde evde olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "1.5 yıldır genellikle kapalıydık. Umarım bundan sonra iyi olur. Oyuna daha yeni başlıyorlar bugün. 2 masamız var. Onlarla idare etmeye çalışacağım. Çok zorluk çektik. 6 bin lira kirası var buranın. Kirayı yetiştiremiyoruz. Oyunlar kahvehaneye neşe getiriyor. Açtık bakalım hayırlısıyla. Uzun zamandır görmediğimiz, 1 yıldır görmediğim müşterilerim de var."