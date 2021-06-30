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    • Yaşam
    • 30.06.2021 08:20
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    • 30.06.2021 08:21
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    Zonguldak'ta kontrolden çıkan kamyonet viyadük inşaatına daldı

    Zonguldak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyonet yol kenarındaki viyadük inşaatına daldı. Kazada 4 kişi yaralanırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Kontrolden çıkan kamyonet viyadük inşaatına daldı

    Zonguldak'ta gece saatlerinde kontrolden çıkan bir kamyonet inşaat halindeki viyadüğün ayağına çarparak durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde Mithatpaşa Mahallesinde meydana geldi. 55 EP 782 plakalı Ford marka kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek inşaat halindeki viyadüğün ayağına çarptı. Kazada şoför ve yanında bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Zonguldak'ta kontrolden çıkan kamyonet viyadük inşaatına daldı