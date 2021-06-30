SON DAKİKA: Elmalı Davası'nın şoku sürerken Çanakkale'de kan donduran olaylar ortaya çıktı

Çanakkale Biga'da gıda fabrikasında çalışan Nurten Balcı (51), akrabasının aracılığıyla tanıştığı Mehmet Balcı ile 2008 yılında evlendi. Bir sene içerisinde de eşinden gebe kaldı. İkiz çocuk dünyaya getirmeye hazırlanan Nurten Balcı, eşi Mehmet Balcı'dan sıra dışı bir teklif aldı. İddiaya göre koca Mehmet Balcı, evli ve çocuğu olmayan eniştesi M. K. ile konuştuğunu ve doğacak bebeklerden bir tanesini daire karşılığında eniştesine satmak istediğini söyledi. Anne Balcı'nın bu teklifini reddetmesiyle sinirlenen koca, karnında çocuğunu taşıyan eşini defalarca darp etti. Hamile kadının karnındaki iki bebek de maruz kaldığı şiddet sonucunda ölü olarak dünyaya geldi. İlk bebeklerinin ölümünün hemen ardından bir kez daha gebe kalan Nurten Balcı, dünyaya getirdiği Cansu isimli kızının satılmasına da engel olunca ikinci bir skandal ile karşı karşıya kaldı. Anne Balcı'nın iddiasına göre eşi Mehmet Balcı, kendi çocuklarını eniştesi M. K.'a satamayınca akılalmaz bir yola başvurdu.
DÜĞÜN PARALARIYLA ENİŞTEYE TÜP BEBEK
İddiya göre doğumdan üç ay sonra M. K.'ı evine çağıran Mehmet Balcı, karısını eniştesiyle birlikte olmaya ve ondan gebe kalmasına zorladı. Kocasının gözleri önünde eniştesinin cinsel saldırısına uğrayan anne Balcı, yaşadığı dehşete engel olunca kocası tarafından feci şekilde darp edildi ve bir hafta boyunca baygın şekilde evin bir odasında hapsedildi. Ailesinden yardım istese de öldürülme korkusuyla başa çıkamadı. İddiasına göre anne Balcı'nın yaşadıkları bunlarla da sınırlı kalmadı.
Düğünden kalan bütün bilezikleri akrabaları tarafından zorla gasp edildi. Ondan alınan paralarla eşinin eniştesi M. K.'a dört defa tüp bebek tedavisi uygulandı ancak sonuç alınamadı. Yıllarca uğradığı işkencenin ardından 2016 yılında eşinin ailesi tarafından öldüresiye dövüldükten sonra babasının evine gönderildi. Ancak talihsiz kadının yaşadıkları peşini hiç bırakmadı. Babasının evine yerleştikten sonra kızı Cansu'nun öz babası Mehmet Balcı ve dedesi İ. B. tarafından defalarca cinsel istismara uğradığını öğrendi, hukuk mücadelesi başlattı. Sabah'a konuşan Nurten Balcı yaşadığı kabus gibi hayatı şu ifadelerle gözler önüne serdi: