Tarihi belgeleri jiletle tahrip ettiler

İstanbul Taksim'de İBB'ye ait Osmanlı'nın ilk Türk gazetesi Takvim-i Vekayi'den itibaren günümüze kadar birçok gazete nüshasının büyük bir özenle saklandığı Atatürk Kitaplığı'nda, tarihi belge niteliği taşıyan gazete nüshalarının ziyaretçiler tarafından tahrip edildiği ortaya çıktı.
TARİHE IŞIK TUTUYORLAR...
Özellikle üniversite öğrencileri, araştırmacılar ve tarih meraklıları için kaynak niteliği taşıyan gazetelerin orijinal nüshalarının jilet, makas ve maket bıçakları ile kesilerek alındığı belirlendi. İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürü Ali Şafak Özdemir, ziyaretçilerin uyarılmasına rağmen bu durumun önüne geçilemediğini belirterek, "Böyle devam ederse ziyaretçiler orijinal nüshaları yalnızca dijital ortamda görebilecek" dedi. Atatürk Kitaplığı gazete arşivleri alanına araştırma yapmak için gelen Güray Erbil, "Bir araştırma çalışmam için bir süredir Atatürk Kitaplığı'na geliyorum. 20-30 yıl öncesine ait gazetelerin bazı sayfaların koparıldığını, makas ya da kesici aletlerle zarar verildiğini görüyorum. Bu gazetelerin hepsi tarihe ışık tutuyor. Araştırmacılar için çok önemli. Kendinden sonra gelecek insanları da düşünerek hareket etsinler" dedi.
İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürü Ali Şafak Özdemir, "Ziyaretçilerimizin cep telefonuyla görüntü almalarına izin veriyoruz. Bu gazeteler bu eserler bizim ortak mirasımız. Kesinlikle korunmalılar" dedi.
TARİHE IŞIK TUTUYORLAR...
Özellikle üniversite öğrencileri, araştırmacılar ve tarih meraklıları için kaynak niteliği taşıyan gazetelerin orijinal nüshalarının jilet, makas ve maket bıçakları ile kesilerek alındığı belirlendi. İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürü Ali Şafak Özdemir, ziyaretçilerin uyarılmasına rağmen bu durumun önüne geçilemediğini belirterek, "Böyle devam ederse ziyaretçiler orijinal nüshaları yalnızca dijital ortamda görebilecek" dedi. Atatürk Kitaplığı gazete arşivleri alanına araştırma yapmak için gelen Güray Erbil, "Bir araştırma çalışmam için bir süredir Atatürk Kitaplığı'na geliyorum. 20-30 yıl öncesine ait gazetelerin bazı sayfaların koparıldığını, makas ya da kesici aletlerle zarar verildiğini görüyorum. Bu gazetelerin hepsi tarihe ışık tutuyor. Araştırmacılar için çok önemli. Kendinden sonra gelecek insanları da düşünerek hareket etsinler" dedi.
İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürü Ali Şafak Özdemir, "Ziyaretçilerimizin cep telefonuyla görüntü almalarına izin veriyoruz. Bu gazeteler bu eserler bizim ortak mirasımız. Kesinlikle korunmalılar" dedi.