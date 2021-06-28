Sevim koş acı haber var! Bizimkiler dizisinin Cemil’i Uğurtan Sayıner, vefat etti

Türk televizyonlarına damga vuran ve 1989-2002 yılları arasında yayınlanan 'Bizimkiler' dizisinde Cemil karakterine hayat veren ünlü sanatçı Uğurtan Sayıner (77) vefat etti.
"Sevim koş" repliğiyle hafızalara kazınan usta oyuncunun bugün İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi. Sayıner, Perihan Abla, İki Koca Adam, Avanak Dedektör, El Kızı, Küçük Esnaf, Herakles, Heykelin Sırrı, Yağmurdan Sonra, Bir Kurşun, Bizimkiler gibi çok sayıda dizi ve filmlerde rol almıştı.
"Sevim koş" repliğiyle hafızalara kazınan usta oyuncunun bugün İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi. Sayıner, Perihan Abla, İki Koca Adam, Avanak Dedektör, El Kızı, Küçük Esnaf, Herakles, Heykelin Sırrı, Yağmurdan Sonra, Bir Kurşun, Bizimkiler gibi çok sayıda dizi ve filmlerde rol almıştı.