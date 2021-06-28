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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 28 Haziran 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 28 Haziran 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı
    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin. Size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Semra da bir mama verse artık
    Gülmek bana çok yakışıyoymuş.



    Ben de hep gülüyoyum
    Ayşegül ile Aziz Gültekin'in prensesleri Semra ile Liva



    Babam kızıyor her gün aynaya bakma artık çatlattığın aynalara para yetiştiremez oldum diye.
    Fatma ile Ümit Öztabak'ın çocukları Yiğit Öztabak



    Hele bi yürüyeyum siz cerun yayamazluği abumi ayayacaksunuz!
    Çiğdem ile Ferdi Aydın çiftinin çocukları Emir ve Emre Aydın
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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 28 Haziran 2021