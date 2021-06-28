Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 28 Haziran 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin. Size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
Semra da bir mama verse artık
Gülmek bana çok yakışıyoymuş.
Ben de hep gülüyoyum
Ayşegül ile Aziz Gültekin'in prensesleri Semra ile Liva
Babam kızıyor her gün aynaya bakma artık çatlattığın aynalara para yetiştiremez oldum diye.
Fatma ile Ümit Öztabak'ın çocukları Yiğit Öztabak
Hele bi yürüyeyum siz cerun yayamazluği abumi ayayacaksunuz!
Çiğdem ile Ferdi Aydın çiftinin çocukları Emir ve Emre Aydın
Semra da bir mama verse artık
Gülmek bana çok yakışıyoymuş.
Ben de hep gülüyoyum
Ayşegül ile Aziz Gültekin'in prensesleri Semra ile Liva
Babam kızıyor her gün aynaya bakma artık çatlattığın aynalara para yetiştiremez oldum diye.
Fatma ile Ümit Öztabak'ın çocukları Yiğit Öztabak
Hele bi yürüyeyum siz cerun yayamazluği abumi ayayacaksunuz!
Çiğdem ile Ferdi Aydın çiftinin çocukları Emir ve Emre Aydın