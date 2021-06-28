İlk çift kol nakilli hastası Cihan Topal kızına sarılmanın mutluğunu yaşıyor





11 yıldır nakledilen kollarıyla başkasına ihtiyaç duymadan hayatını sürdüren Topal, kızı Necile (14) ve doktorunun adını verdiği oğlu Ömer Özkan'ın (8) karne heyecanını yaşadı. Topal, başarıları dolayısıyla evlatlarını öpüp, sarılıp, saçlarını okşadı.



Topal, "Bugün kızım Necile ve oğlum Ömer Özkan'ın saçlarını okşayabiliyorsam, onları sevip sarılabiliyorsam bunu organ bağışına borçluyum. Organ bağışı sayesinde 11 yıldır bir başkasının elleriyle yaşıyorum. Hayatıma yeniden tutundum. Hayatımın en güzel şeyi çocuklarıma sarılmak, koklamak ve sevmek" dedi.