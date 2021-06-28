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    İlk çift kol nakilli hastası Cihan Topal kızına sarılmanın mutluğunu yaşıyor

    Türkiye'de 2010 yılında ilk kez gerçekleştirilen çift kol nakli ile hayata tutunan Cihan Topal, kızına sarılmanın mutluğunu yaşıyor: Bu sevincimi organ bağışına borçluyum...

    Bu mutluluk 'Cihan'a değer

    Aydın'da çiftçilik yapan Cihan Topal, 2008'de kollarını silaj makinesine kaptırdı. Topal, nakil için Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan'a başvurdu. Trafik kazasında hayatını kaybeden Fatih Demirel'in iki kolu, 2010'da 7 saat süren ameliyatla, Topal'a nakledildi.



    11 yıldır nakledilen kollarıyla başkasına ihtiyaç duymadan hayatını sürdüren Topal, kızı Necile (14) ve doktorunun adını verdiği oğlu Ömer Özkan'ın (8) karne heyecanını yaşadı. Topal, başarıları dolayısıyla evlatlarını öpüp, sarılıp, saçlarını okşadı.

    Topal, "Bugün kızım Necile ve oğlum Ömer Özkan'ın saçlarını okşayabiliyorsam, onları sevip sarılabiliyorsam bunu organ bağışına borçluyum. Organ bağışı sayesinde 11 yıldır bir başkasının elleriyle yaşıyorum. Hayatıma yeniden tutundum. Hayatımın en güzel şeyi çocuklarıma sarılmak, koklamak ve sevmek" dedi.



    Prof. Ömer Özkan, el, kol, yüz ve rahim nakli yaptı.
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    Haberler Yaşam İlk çift kol nakilli hastası Cihan Topal kızına sarılmanın mutluğunu yaşıyor