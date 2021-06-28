Geçirdiği kaza sebebiyle felç kalan Mustafa Demirel kas nakli ile ayağa kalktı

İstanbul'da Mustafa Demirel (45), 2018 yılında iş dönüşü motosikletle büyük bir kaza geçirdi. Kafasında kaskı olduğu için başından darbe almadı. Ancak olay yerinde kalbi durduktan sonra güçlükle hayata döndürülünce hastaneye kaldırıldı. Ancak 8 ay boyunca yoğun bakımda kaldı. Sürekli yattığı için de kas ve eklem hareket kaybı yaşadı. Sol elini ve bileğini kullanamadı. Kalçasındaki damar ve sinirlerde oluşan kireçlenme nedeniyle de ayağa kalkamadı.
Çalışmayan kasların yerine çalışan kaslar bağlandı
6 KEZ AMELİYAT OLDU
Tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Demirel'e 6 kez ameliyat yapıldı. Aylarca sadece başını hareket ettiren Demirel'e, El ve Mikro Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Özçelik, "Kas nakli" yaptı. Çalışan kasların, çalışmayan kasların yerine fonksiyon aldığı bu operasyon ile yeniden hareket kabiliyetini kazanan ve kimsenin yardımı olmadan elini kullanan Demirel, tekerlekli sandalyeden kalktı. İlk adımını attı. Mutluluğu gözlerinden okunan Demirel, "Yürüyebilmenin, çocuklarıma sarılabilmenin, yeniden işime başlayabilmemin mutluluğunu yaşıyorum" dedi. Prof. Özçelik ise "Kas nakli ameliyatıyla birçok hastamızı ayağa kaldırıyor, kullanamadığı el ve ayaklarındaki hasarları onarabiliyoruz" dedi.
Çalışmayan kasların yerine çalışan kaslar bağlandı
6 KEZ AMELİYAT OLDU
Tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Demirel'e 6 kez ameliyat yapıldı. Aylarca sadece başını hareket ettiren Demirel'e, El ve Mikro Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Özçelik, "Kas nakli" yaptı. Çalışan kasların, çalışmayan kasların yerine fonksiyon aldığı bu operasyon ile yeniden hareket kabiliyetini kazanan ve kimsenin yardımı olmadan elini kullanan Demirel, tekerlekli sandalyeden kalktı. İlk adımını attı. Mutluluğu gözlerinden okunan Demirel, "Yürüyebilmenin, çocuklarıma sarılabilmenin, yeniden işime başlayabilmemin mutluluğunu yaşıyorum" dedi. Prof. Özçelik ise "Kas nakli ameliyatıyla birçok hastamızı ayağa kaldırıyor, kullanamadığı el ve ayaklarındaki hasarları onarabiliyoruz" dedi.