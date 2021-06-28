Damadın yakınından bin kripto | Yurttan haberler

Hatay İskenderun'da Oğuzhan ve Özge Altunkürek'in düğünlerinde ilginç bir takı merasimi düzenlendi. Kripto para yatırımcısı olan aile yakını Hamza Özkan Cıbır tarafından gelin ve damada her biri 3 dolar değerinde bin adet kripto para takıldı. Gelinin babası Metin Buluç, ilk defa böyle bir şeye denk geldiklerini belirterek, dijital paranın herkese hayırlı uğurlu olmasını diledi.
Cıbır ise "Belki de geleceğin olayını yaptık. Artık her şey dijitalleşiyor. Düğünlerde bile takılar bu şekilde yapılabiliyor" dedi.
BU KADAR UCUZ OLMAMALIYDI
Antalya'da 46 yaşındaki doktor Özkan Görgülü, bir zincir markete gireceği sırada devrilen tentenin altında kaldı. Görgülü'nün tentenin demirinin başına çarpması sonucu öldüğü belirlendi. Kayseri'de toprağa verilen Görgülü'nün doktor eşi Vildan Görgülü, "Bu kadar ucuz ölüm olamaz" diyerek sinir krizi geçirdi. (ERDOĞAN ÖZTÜRK)
39.1 MİLYON DEVRETTİ - SÜPER LOTO
6 bilen çıkmayınca 39 milyon 109 bin lira devretti. 5 bilenler 51 bin 791'er lira, 4 bilenler 511'er lira, 3 bilenler 27'şer lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.
3,8,39,44,52,58
2.2 MİLYON DEVRETTİ - ŞANS TOPU
5+1 bilen çıkmayınca 2 milyon 294 bin lira devretti. 5 bilenler 3 bin 566'şar lira. 4+1 bilenler 402'şer lira, 4 bilenler 45'er lira, 3+1 bilenler 24'er lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.