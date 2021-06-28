Damadın yakınından bin kripto | Yurttan haberler

Hatay İskenderun'da Oğuzhan ve Özge Altunkürek'in düğünlerinde ilginç bir takı merasimi düzenlendi. Kripto para yatırımcısı olan aile yakını Hamza Özkan Cıbır tarafından gelin ve damada her biri 3 dolar değerinde bin adet kripto para takıldı. Gelinin babası Metin Buluç, ilk defa böyle bir şeye denk geldiklerini belirterek, dijital paranın herkese hayırlı uğurlu olmasını diledi.



Cıbır ise "Belki de geleceğin olayını yaptık. Artık her şey dijitalleşiyor. Düğünlerde bile takılar bu şekilde yapılabiliyor" dedi.